Reguli pentru cardiaci pe timp de canicula

cardiaici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca pentru majoritatea oamenilor vara este sinonima cu vacanta si relaxarea, pentru persoanele cu boli de inima acest anotimp pune probleme in plus. Mai ales daca temperaturile de afara cresc foarte mult. „In timpul perioadelor de canicula, dintre toate afectiunile cardiovasculare, pacientii care sufera insuficienta cardiaca congestiva si cei cu boala cardiaca valvulara sunt afectati cel mai mult. Deshidratarea si tensiunea arteriala scazuta duc la insuficienta cardiaca si, de asemenea, este o cauza pentru insuficienta renala“, explica prof.dr. Martin Schillinger, specialist in medicina interna, angiologie si cardiologie in cadrul Wiener Privatklinik. Sume RECORD pentru aceste tratamente! ...