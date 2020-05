Regulile de mers la biserica in starea de alerta, publicate in Monitorul Oficial. Ce trebuie sa stie credinciosii

Ordinul pentru aprobarea regulilor privind accesul in lacasele de cult, distanta minima de siguranta si masuri sanitare specifice pentru desfasurarea activitatilor religioase a fost publicat, vineri seara, in Monitorul Oficial, una din prevederile importante fiind aceea ca la slujbele desfasurate in interiorul bisericilor pot participa maximum 16 persoane.