Regulile neobisnuite impuse de Albert Einstein primei sale sotii, Mileva Marić

Contractele prenuptiale, aparute in cadrul casatoriilor negociate de familiile bogate si influente, si stabileau clar obligatiile fiecareia dintre parti sau cum vor fi impartite bunurile in cazul unui divort, par a fi facute de cei care sunt convinsi ca "pana cand moartea va va desparti..." sunt doar niste vorbe care suna bine la ceremonie.... Si mai ciudat, in unele casatorii se ajunge chiar si la contracte postnuptiale, in care sotii isi pun conditii unul celuilalt pentru a putea continua viata pe care o duc impreuna sau pentru a imbunatati anumite aspecte ale acesteia. Un astfel de contractl postnuptial, i-a avut ca semnatari pe Albert Einstein si pe prima lui sotie, Mileva Marić. Einstein a cunoscut-o pe Mileva i ...