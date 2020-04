Regulile pentru credincioși in noaptea de Paște. Cum vor imparți preoții Lumina Invierii

Ministrul de interne Marcel Vela a anunțat, marți seară, noile reguli pe care credincioșii trebuie să le respecte de sărbătoarea de Paște, regulile fiind stabilite de comun acord cu Patriarhia Română. Preoții, ajutați de echipaje de poliție dar și de voluntari, vor împărți sfintelor paști, în intervalul orar 7-17, în zilele de vineri și sâmbătă, The post Regulile pentru credincioși în noaptea de Paște. Cum vor împărți preoții Lumina Învierii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.