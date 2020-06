Regulile pentru sporturile individuale si de echipa in aer liber, publicate in Monitorul Oficial

Ordinul emis de Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii, care cuprinde regulile pentru desfasurarea sporturilor individuale si de echipa, dar si pentru reluarea activitatii de natatie in bazinele acoperite si in aer liber, a fost publicat in Monitorul Oficial. Ordinul prevede reguli pentru triajul sportivilor, pentru accesul in baze si piscine, dar si reguli generale.