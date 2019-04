Reincepe Romania Recicleaza, campania care incurajeaza romanii sa recicleze echipamentele vechi

Sub sloganul "DEEEgeaba pastrezi deseurile de echipamente electrice si electronice. Recicleaza-le si castigi premii pe loc!", Asociatia Environ si Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB), in parteneriat cu autoritatile publice locale deruleaza in perioada 15 aprilie - 30 iunie 2019 o noua campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si a bateriilor uzate din gospodarii.