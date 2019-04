Relatia Ralucai cu Ricardo de la Puterea dragostei, la un pas de final?: „Nu vreau sa il mai chinui...”

Raluca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Relatia lui Ricardo si a Ralucai pare a fi pe muchie de cutit. Cei doi concurenti au avut parte in editia de astazi de cateva momente tensionate. Dupa ce Raluca s-a ascuns dupa un scaun iar acesta nu a cautat-o, concurenta a decis sa nu se duca la masa cu Ricardo. Acest gest l-a deranjat foarte tare pe Ricardo, care a rabufnit astazi: „Toate fetele au venit la masa, ea s-a gasit cu mot sa stea pe canapea. Apoi vine asta, imi zice sa stau cu asta. Apoi pleaca. Eu i-am facut din astea? Tot ea se supara. Cateodata am impresia, nu stiu.... Eu ii inteleg, dar cateodata se comporta cu mine de parca eu as vrea sa ii fac eu... E, o plac eu pe Thalida. Ea nu trebuie sa imi ceara atentie. Eu nu i-am zis niciodata ...