Relatiile vechi de hotie se rup greu la pietele din Iasi

Babutele barfitoare l-au facut in toate felurile pe seful de la piete dupa ce l-au vazut cum se lauda ca a bagat POS-uri si carduri bancare, iar asta a schimbat complet fata pietelor agroalimentare. Babutele s-au enervat iarasi pe Cretinel Sacarica din cauza prietenilor samsari cu care este prieten la catarama si cu care papa bani la negru in fiecare zi. Cica Cretinel Sacarica inca nu a renuntat la vechile obiceiuri, sa le dea pe tava cele mai bune mese si cele mai bune zone samsarilor care au si cate 2-3 angajati prin piete, iar saracele babute de la tara nu mai au loc sa-si vanda zarzavaturile si legumele din cauza lor. Relatiile dintre samsari si sefii pietelor au prins radacini atat de mari in totii ani incat au ajuns sa li se ...