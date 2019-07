Remaniere a guvernului de la Zagreb - Vor fi schimbați șapte miniștri

Premierul croat Andrej Plenkovic a ordonat, miercuri, o remaniere a cabinetului său, înlocuind şapte din cei 21 de miniştri, cu puţin peste un an înainte de expirarea mandatului guvernului, la sfârşitul anului 2020, după o serie de scandaluri de corupţie în cadrul executivului, informează joi Reuters şi EFE.

"Logica din spatele acestei remanieri a guvernului este aceea de a ne continua munca pentru atingerea obiectivelor noastre în beneficiul cetăţenilor, fără nici o împovărare", a declarat Plenkovic reporterilor miercuri după întâlnirea cu partenerul său de coaliţie.Liderul Uniunii Democrate Croate (HDZ), principalul partid al coaliţiei conservator-liberale aflate la guvernare, a mai declarat presei că "aceasta este o reconstrucţie serioasă", care nu va afecta planurile sau activităţile guvernului.Coaliţia, care este susţinută şi de unele partide mai mici, are o majoritate parlamentară slabă. Se aşteaptă ca noii miniştri să fie aprobaţi de parlamentari vineri.Guvernul va avea noi miniştri pentru portofoliile: administraţie publică; proprietatea de stat; agricultură; afaceri externe şi afaceri europene; muncă şi sistemul de pensii; politica socială; dezvoltare regională şi fonduri europene.Cu excepţia actualului ministru al muncii Marko Pavic, care va prelua portofoliul dezvoltării regionale şi fondurilor europene, ceilalţi miniştri propuşi au fost anterior funcţionari guvernamentali de nivel inferior.Remanierea are loc după ce miniştrii responsabili cu administraţia publică şi administrarea proprietăţilor statului au demisionat la începutul acestei luni ca urmare a unor scandaluri de corupţie implicând tranzacţii imobiliare discutabile relatate în presă.De asemenea, alţi miniştri care urmează să fie înlocuiţi au fost criticaţi în ultimele luni pentru conduita lor în gestionarea unor chestiuni private despre care presa a scris că ridică întrebări legate de proprietate.În plus, ministrul de externe în exerciţiu, Marija Pejcinovic Buric, îşi părăseşte funcţia după ce a fost aleasă secretar general al Consiliului Europei, la Strasbourg.Portofoliul cel mai relevant la nivel european, cel al afacerilor externe şi europene, va fi ocupat de ambasadorul croat în Germania, Gordan Grlic Radman, care va fi responsabil de pregătirea preşedinţiei europene a Croaţiei în primul semestru al anului viitor.Ca parte a remanierii, ministrul de interne Davor Bozinovic şi ministrul finanţelor Zdravko Maric au fost propuşi ca fiind noi vicepremieri."Vrem să ne continuăm munca cu publicul şi mass-media concentrându-ne pe realizările noastre mai degrabă decât pe chestiunile care au reprezentat o distragere a atenţiei faţă de ceea ce am făcut bine", a spus Plenkovic.Guvernul lui Plenkovic a fost format în octombrie 2016 între HDZ şi partidul Partidul Popular Croat (HNS, conservator).A