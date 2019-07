Remanierea il lasa rece pe Razvan Cuc: 'Eu niciodata nu m-am agațat de un scaun și nici nu o sa ma agaț de vreun scaun'

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, vineri, la Suceava, că nu s-a agățat niciodată de vreun scaun, că nu i s-a reproșat nimic și că nu a auzit în partid discuții legate de o viitoare remaniere a Guvernului Dăncilă, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Prezent la Suceava într-o vizită pe șantierele din județ, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost întrebat de jurnaliști dacă se simte remaniabil, după ce în presă au apărut informații legate de o viitoare remaniere a Guvernului Dăncilă. Ministrul Cuc a răspuns jurnaliștilor că și-a făcut treaba, că nu i s-a reproșat nimic legat de activitatea sa și că în partid nu s-a discutat de remaniere.

„Haideți să vă spun un lucru: eu niciodată nu m-am agățat de un scaun și nici nu o să mă agăț de vreun scaun. Important este ceea ce se faci în momentul în care deții o funcție. Ce proiecte reușești să faci, ce proiecte lansezi, ce proiecte finalizezi și cum îți pui tu amprenta ca ministru în domeniul în care activezi. Decizia remanierii este o decizie care îi aparține doamnei prim-ministru și sunt convins că toți colegii se vor supune deciziei, fără echivoc”, le-a răspuns jurnaliștilor Răzvan Cuc.

El a fost întrebat și dacă a primit reproșuri din partea colegilor și a spus că nu, discuțiile legate de remaniere fiind numai în presă, nu și în partid.

„Eu până în momentul de față nu am avut reproșuri din partea colegilor din partid. Tot ce mi s-a cerut am făcut, am lucrat, sunt pe șantiere, urmărim obiectivele de investiții… Nu știu de unde au apărut aceste informații, întrebați-i pe cei care scriu pentru că eu nu am auzit în partid ceva vizavi de vreo remaniere. Se scrie în presă, iar în presă se pot face supoziții foarte multe…”, a mai spus ministrul Răzvan Cuc.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, sâmbătă, că începând din această săptămână va fi evaluată activitatea fiecărui minister în parte, precizând că membrii coaliției guvernamentale vor decide dacă se va face remaniere sau se va lua în calcul o restructurare.