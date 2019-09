Remedii naturale cu ananas simple si eficiente

Ananas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ananasul este bogat in vitamine si minerale si are proprietati detoxifiante si diuretice, ajutand la combaterea retentiei de apa. De ce sa apelezi la remedii naturale cu ananas? Foarte simplu. Pentru ca acest fruct delicios are proprietati detoxifiante si diuretice si este bogat in vitamine (in special C, B1, B6 si acid folic) si minerale (sodiu, potasiu, calciu, magneziu, mangan si fier). Ananasul contine o cantitate mare de apa si fibre care, alaturi de numarul mic de calorii, il recomanda drept unul dintre cele mai sanatoase fructe. Majoritatea proprietatilor benefice ale ananasului se datoreaza continutului sau de bromelaina, o enzima care imbunatateste digestia si ucide parazitii intestinali. In ...