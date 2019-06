Remediu natural impotriva tantarilor. Acest truc te scapa de mancarime

tantar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tantarii sunt insectele care ne dau cele mai mari batai de cap vara. Va prezentam un truc simplu care va va face sa uitati de mancarimea cauzata de intepaturile enervantelor insecte. Musetelul este un ingredient pe care aproape toata lumea il are in casa si care poate fi folosit pentru a trata mancarimea produsa de tantari. Iata cum se prepara lotiunea. O firma a incasat peste un milion de euro pentru a face dezinsectie in oras. Tot Iasul este plin de tantari Ingrediente: 250 de grame de flori de musetel, 1 litru de apa Mod de preparare: Spalati bine musetelul. Infuzati ingredientele. Se pune solutia pe piele la fiecare doua ori. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . A ...