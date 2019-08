Remember 10 august 2018. Declaratia de dragoste a romanilor, cu ochii in lacrimile gazelor (Galerie foto & video)

A trecut un an de la Protestul Diasporei, un an de cand mii de romani plecati peste hotare au umplut avioane si au format coloane de masini pentru a arata, laolalta, in Piata Victoriei, ca le pasa in continuare ce se intampla in tara si isi doresc prosperitate si armonie. Au fost intampinati de zeci de mii de conationali care isi doresc acelasi lucru.