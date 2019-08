Remus Radoi, asteptat la Politia Caracal pentru audieri. Vezi de ce a fost chemat omul de afaceri

Remus Radoi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Afaceristul Remus Radoi e asteptat la Politia Caracal pentru audieri. Barbatul a fost chemat sa dea explicatii privind solicitarea fostului comisar -sef al IPJ Olt Nicolae Alexe de a gasi masina monstrului Gheorghe Dinca. Omul de afaceri Remus Radoi, patron al mai multor companii de securitate din Caracal, este convins ca Luiza Melencu si Alexandra Macesanu sunt moarte. "Studiind profilul criminalului pare-se ca la momente de criza ar fi capabil sa scape de victima, in conditiile in care victima arata clar o lipsa de cooperare si capacitatea de a da informatii catre organele de ancheta in cazul in care ar fi scapat de la dumnealui. Or, in situatia in care se pornise deja acea presiune mediatica ...