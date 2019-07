Renate Weber, ințepatura neașteptata pentru PSD: da carțile pe fața despre 'bau-bau' George Soros

Noul Avocat al Poporului, Renate Weber, unul dintre oamenii care au lucrat în ONG-urile lui George Soros susține că PSD l-a criticat pe miliardar pentru că au încercat să găsească un țap ispășitor, nu neapărat pentru că acesta făcuse ceva în mod real.

”Ca pe o încercare de a găsi, din nou, un țap ispășitor. Soroș personal are deja o vârstă, iar oamenii cu care eu am lucrat în fundațiile lui Soroș deja s-au retras. Eu ce am văzut ca o greșeală a fost finanțarea campaniei din SUA și a pierdut. Chiar după ce a pierdut alegerile a continuat să finanțeze ONG-uri în SUA.”, a declarat Renate Weber, în cadrul emisiunii ”România 9”, de la TVR 1.