Renate Weber joaca la RUPERE - Avocatul Poporului vrea sa i se ceara AVIZ pe toate legile care privesc drepturile și libertațile cetațenilor

Avocatul Poporului, Renate Weber a declarat, în cadrul emisiunii România9, de la postul public de televiziune, din 4 iulie 2019, că dorește ca instituției să-i fie solicitat punctul de vedere asupra actelor normative care privesc drepturile și libertățile cetățenilor, înainte de adoptarea acestora. “La Avocatul Poporului eu mi-aș dori foarte mult, dacă tot ni se cere să intervenim sau, mă rog, să ne spunem punctul de vedere, s-o facem înainte de adoptarea acestor acte normative (...) Și mi-aș dori să reiau acest lucru și să ne trimită și nouă din timp, să ne putem uita și să spunem un punct de vedere. Pentru că lumea îmi spune dar, dar la Curtea Constituțională…în logica aceasta confruntațională, suntem la bătălie și la război și facem…eu cred că lucrurile se pot rezolva inclusiv prin amendamente, pe cale legislativă, după aceea. Dar, repet, eu mi-aș dori să intervenim atunci când trebuie și nu post-factum”.

În cadrul aceleiași emisiuni, Avocatul Poporului s-a pronunțat pentru scoaterea instituției din disputele politice și readucerea ei la misiunea inițială, aceea de apărare a drepturilor și libertăților cetățenilor. “Este total nedrept (…) Peste tot în lume, unde există această instituție de Ombudsman, Ombudsperson, Avocatul poporului, ea este instituția menită să fie vocea celor fără voce. Sigur că da, îi aperi pe cei care sunt, cumva, în relație de subordonare sau victime ale administrației, care țin de încălcări de drepturi și libertăți fundamentale, dar, pe de altă parte, când spun de vocea celor fără voce, mă refer, evident, la copii, la cei care sunt în centrele unde nu mai au libertate, fie că este vorba de centre de detenție, că sunt închisori, că sunt alte centre, fie că sunt spitalele psihiatrice, așadar tot ce înseamnă om care este cumva într-o situație în care, de fapt, nu mai poate să se exprime (…) și atunci Avocatul Poporului aici are un rol (...) Ideea mea de bază este să readucem în ochii opiniei publice înțelegerea și să am eventual acest sprijin, ca Avocatul Poporului să revină la misiunea lui inițială, aceea de a apăra drepturile și libertățile fundamentale. Sigur că asta înseamnă, inclusiv, să încercăm să scoatem instituția din această bătălie politică (…) și văd acum după referendum, că lumea a spus, majoritar, că și alți actori să aibă dreptul să atace pe motiv de neconstituționalitate. Este o chestiune foarte bună. Adică, eu sunt întrutotul de acord să aibă alții dreptul să facă asta, iar Avocatul Poporului să o facă numai când este vorba despre drepturi și libertăți”.

Strategia de comunicare a fost și ea luată în discuție, în cadrul emisiunii, doamna Renate Weber insistând asupra necesității adaptării acesteia, astfel încât publicul să cunoască mai bine rolul Avocatului Poporului. “Noi suntem o instituție care are un sediu central, dar are, în același timp, 14 birouri teritoriale și 3 centre zonale. Centrele zonale sunt numai pentru locurile de detenție. Colegii mei, care lucrează în aceste birouri, au comunicări la nivel local, doar că asta nu interesează și atunci la nivel central politicienii se fac că nu există. Eu vreau, într-adevăr, să schimbăm lucrurile acestea, eu vreau ca și colegii mei, pentru că Avocatul Poporului are șase adjuncți…repet, responsabilitatea finală, politică, evident este pe umerii mei, dar asta nu înseamnă că ei nu sunt specialiști pe domeniile lor și chiar sunt (…) Aș dori ca și colegii mei să fie mai prezenți și să găsim diferite formule, pentru ca oameni să știe că există această instituție care este a lor și la care se pot adresa. Pentru că în cazul în care v-aș da cifrele, ați vedea că este vorba de peste 13 000 de sesizări, discuții telefonice, oameni care vin în audiență, petiții primite și sesizări din oficiu din cazurile apărute în presă. Și se fac anchete, Recomandări. Dar, știți și dumneavoastră, trenul care nu întârzie, nu spune o poveste“.