Renumita actrita Maia Morgenstern are intalnire cu publicul iesean in acest sfarsit de saptamana. 

In cadrul unei conferinte motivationale incluse in programul Festivalului International al Educatiei 2019 actrita va vorbi publicului pe teme de interes si va raspunde intrebarilor celor prezenti. Conferinta sustinuta de actrita Maia Morgenstern va avea loc simbata, 25 mai, intre orele 12.00 – 14.00, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu" Iasi. Renumita actrita de teatru si film Maia Morgenstern a realizat de-a lungul carierei roluri notabile pe scena de teatru, fiind cunoscuta si pentru rolurile din filme de succes ca "Balanta", "Cel mai iubit dintre pamanteni" sau "Patimile lui Hristos". Actrita a primit Ordinul Artelor s ...