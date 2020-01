Reorganizarea Sistemului Național de Transfuzie Sanguina, dezbatere publica de mare interes

Ministerul Sănătății și Compania Națională UNIFARM organizează, cu sprijinul Comisiei pentru sănătate publică din Senatul României, dezbaterea „Reorganizarea Sistemului de Transfuzie Snaguină – Realități Naționale și Stadarde Europene”. Evenimentul va avea loc miercuri, 15 ianuarie 2020, începând cu ora 10, la Sala Avram Iancu din Palatul Parlamentului. La dezbatere participă ministurl sănătății, Victor Costache, și The post Reorganizarea Sistemului Național de Transfuzie Sanguină, dezbatere publică de mare interes appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.