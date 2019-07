Reparatii si restrictii de circulatie pe strada Prof. Ion Inculet

strada Prof Ion Inculet poza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand de astazi, 23 iulie, pana sambata, 27 iulie, intre orele 8.00 si 18.00, echipele Citadin SA fac lucrari de ridicare la cota a capacelor de canalizare, in functie de conditiile meteorologice, pe strada Prof. Ion Inculet, intre strazile Razoarelor si Gloriei. In perioada mentionata traficul rutier pe acest tronson va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate in schita atasata. In timpul lucrarilor pe strada respectiva va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. In cursul zilei de astazi, 23 iulie, echipele Citadin SA fac reparatii cu asfalt si pe soseaua Nationala nr. 43 ...