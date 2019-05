str Moara de Vant google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de astazi, 21 mai, intre orele 7.00 si 19.00, echipele Citadin SA vor face reparatii, in functie de conditiile meteorologice, la carosabilul si trotuarele de pe strazile Vantu si Spital Pascanu, mai exact pe tronsonul cuprins intre intersectia cu strada Moara de Vant si strada Eternitate. Reparatii si restrictii de circulatie pe strazile Moara de Vant si Vantu - FOTO De maine, 22 mai, pana vineri, 24 mai, intre orele 7.00 si 19.00, echipele municipalitatii vor face reparatii, in functie de conditiile meteorologice, si la carosabilul si trotuarele de pe strada Beldiceanu. In perioadele mentionate traficul rutier pe aceste strazi va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe ru ...