Reparatii si restrictii de circulatie pe strazile Moara de Vant si Vantu - FOTO

In cursul zilei de vineri, 17 mai, intre orele 8.00 si 18.00, echipele Citadin SA vor face reparatii, in functie de conditiile meteorologice, pe tronsonul cuprins intre stradela Moara de Vant (zona Little Texas) si strada Spital Pascanu al strazii Moara de Vant, precum si pe strada Vantu, de la intersectia cu strada Moara de Vant pana la cea cu strazile Brandusa si Spital Pascanu. In perioada mentionata traficul rutier pe aceste strazi va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate in schita atasata. In timpul lucrarilor pe strazile respective va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului pentru Situatii de U ...