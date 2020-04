Repatrierea romanilor devine mai grea pe zi ce trece (Bogdan Aurescu)

României îi este tot mai greu să-și repatrieze cetățenii, a atenționat luni seară la Digi 24 ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Șeful diplomației românești a explicat că în lumina restricțiilor tot mai severe impuse la scară globală și odată cu închiderea granițelor, oficialitățile de la București se confruntă cu greutăți tot mai mari în repatrierea românilor aflați în diferite colțuri ale lumii și care cer ajutor să se întoarcă acasă.

„Va trebui sa vedem care sunt solutiile”, a zis Aurescu. „Modalitatile concrete de sprijin s-au redus in mod considerabil”, a continuat ministrul de Externe. Aurescu a amintit ca au fost repatriati recent peste 100 de romani care munceau in Irak si in Emiratele Arabe Unite. „MAE incearca sa gaseasca solutii dar este foarte complicat sa gasim in circumstantele pe care le-am enuntat mai devreme”, a precizat acesta.

