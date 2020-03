Repatrierea romanilor din strainatate continua - Pana acum au fost adusi 1.500 de oameni, anunta ministrul Transporturilor

Aproximativ 1.500 de români din străinătate au fost aduşi în ţară cu ajutorul zborurilor umanitare, până în prezent, iar acţiunile vor continua, mai ales că foarte multe contracte sezoniere ale muncitorilor din agricultură se încheie, a declarat, duminică, la Digi 24, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, potrivit Agerpres.

"Până în acest moment pe procedura legală, Ministerul Afacerilor Externe îşi face propria evaluare prin misiunile diplomatice pe care le are în toate ţările, face această analiză luând în considerare persoanele cărora le-a expirat contractul de muncă, şi mă refer la muncitorii sezonieri, eventual la turiştii blocaţi în diferite colţuri ale lumii.

Potrivit ministerului nostru, prin cele două companii aeriene implicate, în acest moment, în aceste demersuri (de repatriere a românilor, n.r.), au fost aduşi în ţară prin aceste zboruri umanitare aproximativ 1.500 de români.

Vom realiza în continuare astfel de zboruri, pentru că, în perioada următoare, avem informaţii că, spre exemplu, în Spania, foarte multe contracte ale muncitorilor sezonieri din agricultură se încheie şi, nemaiavând asigurarea medicală şi finalizănd contractul pe care l-au avut, obligatoriu ei trebuie să se întoarcă în ţară. Pentru ei, suntem în acest moment pregătiţi să realizăm toate demersurile.

Noi, Ministerul Transporturilor prin companiile aeriene, asigurăm suportul tehnic şi îi vom aduce în ţară", a afirmat Bode.



Întrebat dacă există o statistică privind muncitorii sezonieri care ar putea să revină în ţară, ministrul de resort a menţionat că "nu am o evaluare exactă", dar că "prin Ministerul Afacerilor Externe am putea estima câte contracte expiră în perioada următoare".



"Vreau să spun că la o întâlnire pe care am avut-o, spre exemplu, cu toţi operatorii şi cu reprezentanţii marilor confederaţii de transport din România, un operator mi-a spus că are contract cu 5.000 de români pe care i-a transportat în Spania, ale căror contracte expiră undeva în luna aprilie şi ei vor trebui aduşi acasă", a susţinut demnitarul.



În ceea ce priveşte modalitatea de carantinare a cetăţenilor români care revin în ţară cu transporturile umanitare, oficialul a precizat că pasagerii sunt preluaţi de către autorităţi şi escortaţi în localităţile de reşedinţă pentru a intra în carantină.



"După cum ştiţi, în Constanţa, pe Aeroportul Mihai Kogălniceanu, au aterizat aproximativ 800 de români din Italia. Din cei 800, 700 sunt carantinaţi în hoteluri în acest moment şi 100 sunt constănţeni. Ultimul zbor din Italia a aterizat, cum spuneam, la Constanţa şi pasagerii au fost preluaţi de transporturi speciale însoţite de jandarmi, reprezentanţi ai Direcţiilor de Sănătate Publică şi aduşi în judeţele de reşedinţă şi carantinaţi", a subliniat Lucian Bode.