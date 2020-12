Repetitie restransa pentru parada de 1 Decembrie, la Arcul de Triumf; participa Brigada 30 Garda 'Mihai Viteazul'

O repetiţie pentru parada de 1 Decembrie, care va avea loc în format restrâns în acest an, s-a desfăşurat, luni, la Arcul de Triumf din Bucureşti, cu participarea Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul". Ceremonia de 1 Decembrie se va desfăşura, marţi, fără tradiţionala defilare a militarilor şi tehnicii de luptă şi fără ca avioanele să mai survoleze spaţiul aerian. Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apărării Naţionale vor participa, începând cu ora 11,00, la ceremonia oficială în format restrâns, organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României în Piaţa Arcul de Triumf din Capitală. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Potrivit unui comunicat al MApN, pe timpul ceremoniei se va ţine un moment de reculegere în memoria eroilor români căzuţi pe câmpurile de bătălie pentru reîntregirea neamului românesc şi a victimelor virusului SARS-CoV-2, vor fi trase 21 de salve de tun iar preşedintele Klaus Iohannis va depune o coroană de flori şi va susţine o alocuţiune. Evenimentul, care nu va fi deschis publicului, se va desfăşura cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Cu ocazia Zilei Naţionale, reprezentanţi ai Armatei României vor participa, la solicitarea şi cu sprijinul autorităţilor locale, la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea de ceremonii de mică amploare în unele garnizoane în care sunt dislocate mari unităţi şi unităţi militare iar militarii aflaţi în misiune în afara teritoriului naţional vor desfăşura ceremonii militare în cadru restrâns. De asemenea, drapelul naţional va fi arborat în toate instituţiile militare din ţară iar la bordul navelor maritime şi fluviale se va ridica Marele Pavoaz. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Folosirea dronelor (Remotely Piloted Aircraft Systems - RPAS) în spaţiul aerian unde se desfăşoară ceremonia dedicată Zilei Naţionale este interzisă, conform prevederilor articolului 12 din HG nr. 912/2010. Pentru buna desfăşurare a ceremoniei oficiale organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră Bucureşti a dispus măsuri pentru asigurarea fluenţei în trafic şi informarea conducătorilor auto asupra restricţiilor rutiere pe arterele care converg către Piaţa Arcul de Triumf. Vineri, la Terenul de instrucţie Ghencea, a avut loc o repetiţie în cadrul căreia militari ai Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul" au tras salve de tun. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu)