Replica lui Cirțu la declarațiile lui Becali privind jucatorii tineri - 'Gigi are el, asa, fluctuatiile lui. El, care zicea ca nu e frate niciodata cu ungurii'

Preşedintele CS Universitatea Craiova, Sorin Cârţu, s-a arătat surprins de declaraţiile patronului FCSB, Gigi Becali, care a anunţat că va trimite pe teren o echipă de juniori la meciul cu CFR Cluj, potrivit news.ro.

"Astea-s treburile lui. Bine, că ne miră, îţi dai seama, el, care zicea că nu e frate niciodată cu ungurii... Nu-i făcea mereu unguri pe ăştia de la CFR? Acum spune că e duşamnul nostru şi e prieten cu ei. Treaba lui. Gigi are el, aşa, fluctuaţiile lui. Nu cred eu... Să se gândească la echipa lui acum, că are meci cu Botoşaniul, e echipă care creează probleme. Dacă îi bate Botoşaniul, pot să piardă şi locul 3. Până la noi mai sunt două etape, vedem noi cum o fi. Noi nu am avut niciodată sprijin de la nimeni. Dacă se întâmplă lucrul ăsta măreţ, să luăm campionatul, noi o să o facem, nu cu ajutorul cuiva. Nici nu ne bazăm pe vreun ajutor", a declarat Cârţu, la Digi Sport.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marţi, că la meciul cu CFR Cluj din play-off-ul Ligii I va trimite pe teren o echipă formată din juniori, aşa cum a procedat CSU Craiova în partida cu FC Viitorul, din finalul sezonului 2016/2017, când echipa lui Gheorghe Hagi a devenit campioană.

"Aşa se întâmplă în viaţă, nu e răzbunare. Vreau şi eu să iau modelul lor, nu ştiu, nu mă pricep prea bine, iau şi eu modelul lui Craiova lui Rotaru. Adică eu mă iau după ei, că nu mă pricep şi atunci dacă ei zic că trebuie să promovezi tineri, o să promovez şi eu tineri, nu? Dacă nu mă pricep. Nu mă intereseă pe mine cine ia campionatul, nu e problema mea, numai că CFR Cluj când a jucat cu Viitorul, în ultima etapă, acum doi ani, au jucat fotbal şi nu au promovat tineri, pe când Craiova are o tehnică şi o strategie mai deşteaptă, promovează tineri. Au promovat doi tineri, despre care nu am mai auzit de ei. Vreau şi eu să văd cum este să joace 7-8 jucători de 18 ani, să vedem, poate sunt mai buni. De aia e bine în viaţă să fii corect şi drept, ca să nu ţi se răsplătească aşa cum ai făcut. Păi, ce, ei sunt destepţi să promoveze tineri şi eu sunt mai prost? Promovez şi eu tineri. Trebuie să avem respect şi nu a existat respect şi, în viaţă, ce dai aşa ai. Dacă comisa (n.r. - de disciplină) consideră că e normal, atunci eu nu am ştiut, fac şi eu dacă e normal şi regulamentar, promovez şi eu tineri. Sunt foarte curios, că se zice că avem foarte mulţi tineri buni. Sunt aşa de curios de tineri încât vreau să-i văd şi eu. Abia aştept, sunt aşa de nerăbdător să-i văd. Promovez tineri numai dacă nu mai am şanse la... Adică suntem în mare parte calificaţi (n.r. - în cupele europene). Ce, promovăm tineri, aşa? Nu putem asta. Promovăm tineri dacă batem Botoşaniul şi Craiova, îi promovăm pe tineri. Dacă nu, trebuie să punem jucătorii, că nu putem să riscăm", a declarat Becali, al ProX.