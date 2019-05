Replica ministrului Carmen Dan pentru Klaus Iohannis: “Cererea este nejustificata. Nu imi voi da demisia nici imediat, nici imediat”

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a răspuns, miercuri seara, cererii președintelui de demitere a sa, într-o declarație de presă susținută la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). “Declarația de astăzi a președintelui Klaus Iohannis mă determină să prezint câteva motive pentru care cererea demisiei e cel puțin nejustificată”, a spus Carmen Dan, care și-a încheiat declarația The post Replica ministrului Carmen Dan pentru Klaus Iohannis: “Cererea este nejustificată. Nu îmi voi da demisia nici imediat, nici imediat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.