Report de 4,33 milioane de euro la Loto 6/49

Un report în valoare de peste 20,6 milioane lei (peste 4,33 milioane euro) se înregistrează la categoria I a jocului Loto 6/49, iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,7 milioane lei (peste 563.000 euro), se arată într-un comunicat al Loteriei Române, potrivit Agerpres.

Joi, 2 mai 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la Tragerile Loto Speciale de Paşti, de sâmbătă, 27 aprilie 2019, Loteria Română a acordat 53.362 câştiguri, în valoare totală de 3,311 milioane de lei.La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 8,7 milioane lei (peste 1,82 milioane euro), în timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 351.000 lei (peste 74.000 euro). Jocul Noroc Plus are, la rândul său, un report de peste 46.800 lei, la categoria I.La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 306.000 lei (peste 64.000 euro).

La extragerea suplimentară Loto 5/40 din cadrul Tragerilor Loto Speciale de Paşti din 27 aprilie, s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de peste 312.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 10-05 din judeţul Buzău şi a fost completat cu 2 variante simple la Loto 5/40.



Tot la extragerea suplimentară Loto 5/40, s-a câştigat şi premiul de categoria a II-a, în valoare de peste 94.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 13-057 din Constanţa şi a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40.