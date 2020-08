Report la Joker la categoria I de peste 1,95 milioane euro

Tragerile loto se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii "Romanii au noroc", incepand cu ora 18:15

Duminica, 23 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 20 august, Loteria Romana a acordat peste 11.800 de castiguri in valoare totala de peste 773.000 de lei.La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 1,2 milioane lei (peste 246.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 905.000 lei (peste 187.000 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 9,45 milioane lei (peste 1,95 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 96.000 de lei (aproximativ 20.000 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 338.000 de lei (aproximativ 70.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 92.000 de lei (peste 19.700 de euro). La Super Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 20.600 de lei.LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!La tragerea Joker de joi, 20 august, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 263.696,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 26-044 din Reghin, judetul Mures si a fost completat cu doua variante simple la Joker si doua variante la Noroc Plus, pretul biletului fiind de doar 12,5 lei.