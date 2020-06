Report la Loto 6/49, la categoria I, de peste 3,3 milioane de lei

• Tragerile Loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc“.Joi, 2 iulie a.c., vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica, 28 iunie a.c., s-au înregistrat 17.220 de câștiguri în valoare totală de 1.110.637,87 lei.La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 3,34 milioane lei (peste 691.000 de euro), iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 2,21 milioane lei (peste 458.000 de euro).La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 7,4 milioane lei (peste 1,53 milioane de euro), iar la categoria a II-a a aceluiași joc se înregistrează un report în valoare de peste 80.800 de lei (peste 16.600 de euro).La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 211.700 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de aproximativ 184.000 de lei (aprox. 38.000 de euro). La categoria I a jocului Super Noroc se înregistrează, de asemenea, un report în valoare de peste 55.800 de lei (peste 11.500 de euro).La tragerea Noroc Plus de duminică, 28 iunie a.c., la categoria I, s-a înregistrat un câștig în valoare de 315.359,66 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția din Podul Iloaiei, județul Iași, și a fost completat cu 5 variante simple la Joker și o variantă la Noroc Plus.Tragerile Loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc“, începând cu ora 18.15.