Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,8 milioane de lei

La Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 5,8 milioane de lei (peste 1,2 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 2 milioane de lei (peste 400.000 de euro), transmite, luni, Loteria Română.

Joi, 30 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 26 iulie, Loteria Romana a acordat 21.651 de castiguri in valoare totala de 1.644.085,50 lei, potrivit agerpres.ro.

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 8,5 milioane lei (peste 1,75 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 92.000 de lei (peste 19.000 de euro), iar la Super Noroc reportul pentru categoria I este de peste 76.000 de lei (peste 15.000 de euro).

La tragerea Noroc de duminica, 26 iulie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare 513.047,88 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 30-057 din Satu Mare si a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 si 3 variante la Noroc.

La categoria I a jocului Noroc Plus s-a inregistrat la tragerea de duminica un castig in valoare de 101.668,16 lei. Biletul norocos a fost completat cu o varianta simpla la Joker si 2 variante la Noroc Plus, acesta fiind jucat tot in Satu Mare, de aceasta data la agentia 30-016.