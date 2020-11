Report uriaș la extragerile loto: peste 1,16 milioane de euro la 6/49 și 2,8 milioane de euro la Joker

Tragerile Loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii Românii au noroc, începând cu ora 18.15.

Duminica, 15 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 12 noiembrie, Loteria Romana a acordat peste 10.100 de castiguri in valoare totala de peste 404.000 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,66 milioane lei (peste 1,16 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,76 milioane lei (peste 361.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 13,76 milioane lei (peste 2,82 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 614.400 de lei (peste 126.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 478.500 de lei (peste 98.200 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 494.500 de lei (peste 101.500 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 56.700 de lei.