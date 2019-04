Report URIAȘ la Loto 6/49 și Joker: peste 5 milioane de euro

Tragerile Loto se vor difuza în direct pe România TV, în cadrul emisiunii Românii au noroc, începând cu ora 18:15. Duminica, 14 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 15.047 de castiguri, in valoare totala de 748.474,71 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,81 milioane lei (peste 3,74 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,58 milioane lei (peste 543.400 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,85 milioane lei (peste 1,64 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 523.000 de lei (aproximativ 110.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 29.000 de lei iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 291.700 de lei (peste 61.200 de euro).