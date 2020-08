REPORTAJ Braila: Zeci de colectionari prezenti la Targul anticarilor si buchinistilor; pandemia nu i-a descurajat pe negustorii de antichitati

Zeci de anticari şi buchinişti din toată ţara au fost prezenţi, timp de cinci zile, la Brăila, la târgul organizat de zilele municipiului, ocazie cu care şi-au putut expune spre vânzare colecţiile strânse în zeci de ani, pe vechea stradă Regală, cândva emblema Brăilei, denumită în prezent Mihai Eminescu. Organizat sub numele de "Poveştile colecţionarilor", Târgul anticarilor şi buchiniştilor a fost ca o gură de oxigen pentru negustorii de antichităţi, pentru cei mai mulţi fiind primul eveniment de acest gen la care au participat anul acesta, având în vedere pandemia de coronavirus. Foto: (c) Ecaterina Ignat / AGERPRES Colecţionarii nu au fost descurajaţi de restricţiile impuse de pandemie, au purtat mască şi au respectat distanţa socială, mai ales că standurile au fost amplasate la 10 metri unul de celălalt, asigurându-se condiţiile prevenirii răspândirii noului coronavirus. Deşi strada Eminescu nu se află pe lista obiectivelor din Brăila unde este obligatorie purtarea măştii de protecţie, mulţi dintre cei prezenţi la târg au crezut de cuviinţă să se protejeze şi să o poarte. Foto: (c) Ecaterina Ignat / AGERPRES Târgul s-a deschis joi seară şi poate fi vizitat şi luni inclusiv, standurile cuprinzând obiecte de artă, cărţi, tablouri, fotografii, mobilier de epocă, costume vechi, numismatică, pendule, fiare de călcat, lămpi, servicii de porţelan şi sticlă, statuete din bronz, ceasuri vechi, tacâmuri, sfeşnice, vase de bucătărie, cele mai multe datate în jurul anului 1900. "Sunt din Timişoara, am venit la acest târg cu antichităţi, mobilă, picturi, produse din bronz. Am reuşit să vindem câteva scaune, tablouri, lucruri mărunte din bronz, ceasuri, fructiere. A fost binişor cu vânzările, nu la ce ne-am aşteptat, dar a fost bine. Lumea se orientează mai mult spre mobilă, lucruri de pus în casă, ceva funcţional, scaune confortabile, picturi, am vândut vreo şase tablouri. La lucrurile din bronz nu prea se aruncă lumea. Am vândut două jilţuri, acestea sunt nişte scaune foarte rare şi foarte frumoase. Este primul târg la care participăm anul acesta", a spus colecţionarul Andrei Calotescu. Foto: (c) Ecaterina Ignat / AGERPRES Un alt colecţionar de antichităţi, venit din Braşov, care oferă spre vânzare produse vintage, spune că pasiunea de a implementa lumii "dorinţa de vechi" este mai mare decât nevoia... de a vinde produsele expuse. "Am venit la Brăila cu produse vintage, tablouri, lămpi, mobilier de mici dimensiuni şi diverse alte nimicuri. Produsele sunt toate englezeşti. Scopul nostru, în general, nu este să facem bani, ci să implementăm lumii dorinţa de vechi. Vânzările au fost, însă, mult mai slabe faţă de anii trecuţi, eu vin de cinci ani aici", a spus Cornel Fugaru din Braşov. Foto: (c) Ecaterina Ignat / AGERPRES La târg a fost prezent şi un colecţionar monedă, bancnotă, medalii din Brăila, cu o colecţie impresionantă adunată în zece ani. "Am venit la târg cu monedă, bancnotă, medalie, carte poştală, fotografie veche, din toate ţările, inclusiv din România. Colecţia este cumpărată de la diverse alte târguri, din oborul nostru. Tot ce vedeţi aici este strâns în zece ani de zile. Sunt colecţionar de vreo 25 de ani. Vânzările au mers mult mai slăbuţ decât în alţi ani, probabil din cauza pandemiei", spune Alexandru Bratu. Foto: (c) Ecaterina Ignat / AGERPRES Colecţiile adulate de-a lungul vieţii de pasionaţii de antichităţi au atras sute de curioşi, care s-au oprit în faţa tarabelor cu vechituri, dornici să cumpere, să întrebe sau doar să admire colecţiile de care negustorii erau atât de mândri. "În fiecare am fost prezent la târg şi mi-am luat câte o amintire. Anul acesta am luat un ceas de perete, care se va potrivi foarte bine în camera de oaspeţi. Am multe obiecte de antichitate acolo, e o plăcere să intru în această cameră, mă relaxează şi mă poartă cu mintea în timp", a mărturisit un brăilean. De la târg nu au lipsit statuetele din bronz şi nici pumnalele şi săbiile vintage, destul de căutate la alte ediţii ale târgului. Foto: (c) Ecaterina Ignat / AGERPRES "Eu sunt de la Buzău şi am venit la acest târg cu săbii, pumnale, statuete din bronz, râşniţe, ceasuri de perete, de masă, de buzunar, de mână, maşinuţe de colecţie. Am vândut din toate. Tablouri am vândut câteva. Colecţia pe care o vedeţi am adunat-o în şapte - opt ani. Vin în fiecare an la acest târg de la Brăila", a afirmat Bogdan Benea. Constantin Anuţoiu din Brăila, colecţionar cu o vechime de 30 de ani, a oferit spre vânzare o etajeră adusă din Anglia, lucrată manual în urmă cu 100 de ani, o piesă care a fost admirată şi apreciată pe tot parcursul târgului. "Am expuse foarte multe obiecte mobilier, porţelanuri, sticlărie, obiecte de artă şi majoritatea reproduceri după cele originale. Obiectele sunt aduse din Anglia, dar sunt şi din România. Sunt colecţionar de 30 de ani. Cu ocazia acestui târg am vândut oglinzi de cristal, sticlărie, porţelanuri şi mobilier. Etajera care este admirată de cei care trec prin faţa standului meu este adusă din Anglia, are în jur de 100 de ani, este lucrată manual şi costă 450 de lei", a precizat el. Foto: (c) Ecaterina Ignat / AGERPRES Cine a dorit să cumpere obiecte din argint "purtate de contese" s-a putut opri la standul colecţionarului brăilean Ionel Vlad, fost boxer de performanţă. "Am expuse spre vânzare tablouri, argintărie, statuete, ceasuri. Marfa este din străinătate, am adunat-o în aproape nouă - zece ani. Eu, în tinereţe, am fost boxer, dar mi-a plăcut să colecţionez şi lucruri. Astăzi fac bani din această pasiune a mea. Particip de regulă la astfel de târguri. Anul acesta s-au cumpărat destul de bine tablourile, seturile de cristal, produsele din argint, despre care pot să vă spun că au o istorie foarte interesantă, pentru că au fost purtate cu zeci de ani în urmă de contese, care locuiau în palate impresionante", dezvăluie Ionel Vlad. De la târg nu puteau lipsi buchiniştii, Gheorghe Alexandru din Brăila fiind unul dintre ei, care a oferit spre vânzare carte pentru toate gusturile, dar şi un volum unicat - "Jubileul Teatrului Maria Filotti 1949-1974" - o carte despre care spune că o va dona teatrului, dacă ea nu există în arhiva instituţiei, pentru că "acolo îi este locul". Foto: (c) Ecaterina Ignat / AGERPRES "Ofer carte pentru toate gusturile, şi pentru şcoală, scriitori români şi străini, şi pentru grădina de legume, şi pentru bucătărie, şi despre arte marţiale. Ce am mai important şi mai important este Jubileul Teatrului Maria Filotti, o carte foarte veche. Nu valorează toate cărţile de aici de pe masă cât valorează această carte. Pe acesta am zis că fără 100 de lei nu o dau. Am vorbit cu domnul director de la Teatru şi i-am spus că, în cazul în care nu o are în arhivă, o voi dona Teatrului, acolo este locul ei. Eu am în jur de 60 de ani şi sunt colecţionar de cărţi de la vârsta de 23 de ani. Am citit 80% din ce am aici. De unele îmi este greu să mă despart", spune Gheorghe Alexandru. Obiectele vechi expuse de colecţionari s-au îmbinat perfect cu arhitectura caselor boiereşti de odinioară de pe fosta stradă Regală, creând o atmosferă de sfârşit de secol al XIX-lea şi amintind de trecutul de altădată al Brăilei. AGERPRES/(A - autor: Ecaterina Ignat, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)