REPORTAJ De la astronomie si roboti la kangoo jumps de record mondial, in Noaptea Cercetatorilor de la Oradea

Noaptea Cercetătorilor organizată de Universitatea din Oradea a adus o mulţime de vizitatori la Sala de sport polivalentă, care au avut ocazia să afle, într-un mod agreabil şi nonformal, informaţii despre rezultatele cercetărilor ştiinţifice universitare, dar şi din alte domenii. Din cele circa 30 de standuri, aproape jumătate au fost de la universitate, alături de care s-au regăsit câteva companii locale, cu mare lipici la copii, dar şi cele ale Poliţiei Bihor - care au venit cu ochelari ce simulează starea de ebrietate , Jandarmeriei sau ISU Crişana. De la astronomie, la biologie, construcţii şi arhitectură, la artă, pictură şi mişcare scenică sau kangoo jumps, copiii, adolescenţii şi adulţii curioşi au avut diverse motive de a descoperi ceva interesant. "Este un eveniment care în fiecare an creşte în popularitate. Avem şi mai mulţi expozanţi, dar ceea ce mă bucură este că am avut mai mulţi vizitatori, de la vârste fragede, copii de trei ani, până la oameni cu părul alb. Mai alb decât al meu. Şi am sesizat mai multe grupuri organizate care au venit să viziteze expoziţia. Este interesant, fiecare an aduce ceva nou", a declarat, pentru AGERPRES, profesorul de matematică Aurel Căuş, de la Departamentul de Ştiinţe şi Informatică al Universităţii din Oradea şi preşedinte al organizaţiei Mensa România. Pe doamna profesoară Nicoleta Pazmany, celebră pentru pasiunea ei pentru astronomie şi pentru generaţiile de elevi pe care i-a învăţat să citească cerul, am întâlnit-o în faţa unei machete foarte simple cu Terra în diferite momente, la echinocţii şi la solstiţii. "Le prezentăm copiilor noţiuni de astronomie, despre sistemul solar, cucerirea cosmosului, viaţa în spaţiu. Pe lângă această machetă, am adus şi o jucărie pentru a ilustra câmpul magnetic al Pământului. Iar alături, colegii mai mari au două proiecte legate de robotică şi spaţiu, cu care am fost la Bucureşti la Lego Education. Îmbinăm astronomia clasică cu partea de astrorobotică", spune Nicoleta Pazmany, care este şi preşedintele astroclubului Meridian Zero din Oradea. Foto: (c) EUGENIA PAŞCA/AGERPRES FOTO La standul Facultăţii de Inginerie Energetică şi Management Industrial, un proaspăt absolvent, Adrian Chereji, a expus macheta unei case smart, automatizată, cu senzori de prezenţă, de temperatură şi umiditate. Casa are o interfaţă web, prin care se pot controla de la distanţă funcţiile din casă, precum încălzirea. La standul Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură, vizitatorii au putut compara mostre de diferite betoane: omogen, termogen, cu polistiren sau bicomponent cu liant acrilic, alături de aparatură de ultimă generaţie pentru încercări nondistructive ale betonului. "Drona pe care o vedeţi, softul ei, măsoară şi reface relieful unui teren, fără să-l iei la pas. Softurile ei permit interpretarea datelor de distanţe, înălţime, tot ce dorim", a explicat Emil Gligor, şef lucrări la facultate. Un alt punct de interes a fost un braţ robotic realizat de studentul Kovacs Gabor de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei. Copiii au fost foarte atraşi de roboţeii creaţi de studenţii orădeni, dar şi de liceenii membri în cluburi de profil. Aşa am aflat de la un băieţel din a şasea de la Colegiul naţional Emanuil Gojdu că, în clubul lor de robotică, condus de profesorii Maria şi Adrian Niţă, au un program în care pot proiecta virtual roboţi din piese lego. "Acum lucrez la un proiect de robot care să cureţe drumuri. Ultimul nostru proiect pe care l-am terminat este acest căţel care răspunde la mai multe comenzi", a început să povestească elevul Victor Pantea, înconjurat de alţi curioşi. Am solicitat amănunte de la profesorii lui. "E un robot din kitul Lego Mindstorms for Education, gândit special pentru educaţie, pentru copii din clasele VII-VIII. Copiii trebuie să-l proiecteze 3D pe calculator, îl construiesc şi după aceea îl programează. Căţelul cu care ne prezentăm are opt acţiuni. Se bucură dacă îl mângâi pe spate, dacă nu faci nimic cu el adoarme, sforăie, poţi să îi dai de mâncare şi în funcţie de culoarea din capătul osului face o acţiune sau alta. Mai avem un calculator pentru educaţie, numit Microbit, făcut de englezi şi care se regăseşte în toate şcolile din Anglia ca să înveţe copiii programare", a explicat Adrian Niţă. Participanţii cu înclinaţii artistice au avut ocazia să interacţioneze la standul Facultăţii de Arte cu actriţa Nora Itu, lector universitar, care i-a invitat pe copii să creeze cu trupurile lor diferite animale."Intenţia mea este să le dezvoltăm imaginaţia şi dezinhibarea. Pentru că dacă la vârste mici sunt extrem de naturali, pe la 9-10 ani devin inhibaţi pentru că iau contact cu normele sociale care le spun că nu e bine asta, vezi că eşti ridicol, şi copiii îşi dezvoltă simţul ridicolului pe care nu l-au avut. Nu zic să devenim ridicoli, dar zic doar că trebuie să ştim să ne relaxăm un pic şi să fim cu mult mai dezinvolţi. Şi toate exerciţiile acestea la asta îi ajută", a precizat Nora Itu. Cei amatori de mişcare au putut testa ghetele Kangoo Jumps aduse de antrenoarea Kinga Sebestyen, care împreună cu echipa sa KAPO organizează doborârea recordului mondial de participanţi la o oră de kangoo jumps. "Încercăm aici să motivăm copiii să facă sport. Uitaţi-vă ce mulţi sunt! Ne pregătim pentru doborârea recordului mondial, ştiţi, pe 13 octombrie", a reamintit Kinga. Foto: (c) EUGENIA PAŞCA/AGERPRES FOTO Alături de Kinga şi doctorul Alin Iova, instructoare pentru grupurile de adolescenţi încălcaţi cu ghetele rebound a fost chiar şi profesoara universitară Ligia Burtă, prorector al universităţii. De mână în cerc cu tinerii, ea îi învăţa cum să-şi menţină echilibrul, cum să sară, să-şi îndrepte coloana. "Deşi am studiat şi predau mişcare scenică şi arta actorului, şi ştiu ce înseamnă o postură corporală corectă, iată că în studiul KAPO, unde practic kangoo jumps, am descoperit ceva nou: ce înseamnă, de fapt, o postură corporală sănătoasă. Constat că partea estetică se poate întâlni fericit cu partea sănătoasă", a mărturisit conf. univ. Carmen Vasile, de la Facultatea de Arte. Ea a subliniat că evenimentul este "extraordinar de potrivit" în conceptul de "universitate altfel" al instituţiei orădene, adică "un loc în care cu adevărat se întâlnesc generaţii, se împărtăşeşte cunoaştere şi se dizolvă acea barieră invizibilă dintre cadre didactice şi studenţi". Adolescenţii au găsit o atracţie şi la standul Poliţiei Bihor. Agenţii au adus o pereche de ochelari care simulează efectele consumului de alcool. Un băiat care privea prin ochelari şi-a exprimat senzaţiile: "Imaginea e deformată cumva în straturi. Unele lucruri le vezi duble, iar pe lateral se mişcă aiurea. E o senzaţie de ameţeală, e incomodă, ca şi cum ai avea apă în ochi şi te irită ceva. Oricum e foarte neplăcut", a spus el. "Mişcările sunt mai lente, reacţiile sunt întârziate, nu mai poţi fixa corect în spaţiu obiectele, hai, bate palma", l-a completat poliţista. Şi, într-adevăr, palma "şoferului" a trecut pe lângă cea a poliţistei. "Îţi dai seama cum am putea vedea un pieton pe marginea drumului?" l-a întrebat ea. La standul unei companii străine, Celestica, localizată în parcul industrial, o mulţime de copii lipeau de zor componente electronice pe placă, iar alţii efectuau mici operaţii de asamblare, după modele, cu nişte conectori care seamănă mult cu Lego. "E aglomeraţie pentru că le dăm ceva să facă. Pentru ei este o joacă şi o mare bucurie să asambleze diferite piese. Merită şi micile cadouri pe care le oferim", a spus o reprezentantă a companiei, înfăşurând o brăţară reflectorizantă pe braţul unui copil. "Ca să te vezi când mergi cu bicicleta," i-a sugerat aceasta zâmbind. Noaptea Cercetătorilor la Universitatea din Oradea din acest an este la a şasea ediţie. Manifestarea s-a desfăşurat vineri simultan în peste 20 de oraşe din România şi alte 350 din Europa. AGERPRES / (A - autor: Eugenia Paşca, editor: Marius Frăţilă, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * REPORTAJ Dolj: Sute de copii, prezenţi la "Noaptea cercetătorilor" de la Universitatea din Craiova