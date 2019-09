REPORTAJ Dolj: Sute de copii, prezenti la "Noaptea cercetatorilor" de la Universitatea din Craiova

Sute de copii de toate vârstele au participat vineri seara, pentru câteva ore, la o întâlnire cu ştiinţa la Universitatea din Craiova, în "Noaptea cercetătorilor", un eveniment cu experimente amuzante, tehnologie de ultimă oră şi prezentări interactive pentru publicul larg, pe teme de interes ştiinţific. În cadrul evenimentului au fost organizate ScienceCafé, standuri de prezentare ale facultăţilor Universităţii din Craiova şi ale sponsorilor, concursuri cu premii pentru elevi de liceu şi gimnaziu, dans, activităţi destinate copiilor, screening oftalmologic gratuit pentru copii şi bunici. În holul central al clădirii Universităţii din Craiova au putut fi vizitate standuri cu experimente şi tehnologie modernă, din variate domenii ale ştiinţei: fizică, chimie, matematică, informatică, horticultură, agricultură, mecanică, geologie, inginerie electrică, automatică, educaţie fizică, kinetoterapie, litere, pictură, baze de date. Fiecare experiment a fost prezentat într-un mod cât mai simplu şi atractiv de către cercetători, profesori, doctoranzi, studenţi, specialişti în domeniu, astfel încât fenomenele ştiinţifice să fie înţelese de cei prezenţi la eveniment, indiferent de nivelul cunoştinţelor. Facultatea Horticultură din Craiova, de exemplu, a venit cu un microscop pentru a le arăta elevilor de toate clasele alcătuirea internă a plantelor şi animalelor. "Încercăm să-i determinăm să cunoască nu numai ce văd cu ochiul liber, ci să vadă şi partea nevăzută a corpului plantelor şi animalelor, diversitatea morfologică, structurală şi celulară a organismelor vegetale şi animale. La microscop avem o secţiune făcută printr-o tulpină de dovleac, pentru a arăta mai multe tipuri de celule şi ţesuturi din corpul plantelor, începând cu cele protectoare şi continuând cu cele conducătoare, fundamentale şi mecanice. Vrem să subliniem de ce tulpina de dovleac se întinde pe sol şi nu urcă: pentru că scheletul ei osos este slab dezvoltat, dacă este să facem analogie cu lumea animală sau cu plantele lemnoase", a declarat Daniel Răduţoiu, botanist la Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova. Facultatea de Ştiinţe Sociale a venit cu machete de avioane, tancuri, soldăţei din al Doilea Război Mondial, cu intenţia de a demonstra că istoria se poate face şi altfel, nu numai din cărţi, ci şi prin aceste machete care sunt o atracţie pentru copii. "În felul acesta le putem dezvolta copiilor interesul pentru istorie, să cunoască mai mult despre trecutul nostru. Avem şi partea cealaltă cu lucrări de istorie din secolul al XIX-lea sau început de secol XX, care constituie baza documentară, sursele documentare pentru a reda evenimentele aşa cum au fost ele în realitate. Este o seară specială, segmentul vizitatorilor este de la copii foarte mici până la cei mai maturi şi intenţia noastră este de a-i atrage pe toţi să îşi cunoască mai bine istoria. În spatele fiecărui personaj sau al fiecărei machete de avion sau de tanc stă o întreagă istorie, pentru că sunt tancuri care au fost produse doar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, de asemenea, sunt avioane care au zburat doar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, deci, în spate se află o întreagă istorie, de la construcţia primului motor, la apariţia avionului biplan şi la cel cu reacţie din ziua de azi", a afirmat decanul Facultăţii de Ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova, Sorin Damean. Dragoş Cârciumariu, de la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, a prezentat trei maşini inteligente autonome construite de el, care au trei modalităţi diferite de a recunoaşte pista. "Cea mai avansată recunoaşte semnele de circulaţie, recunoaşte intersecţiile, aşa cum procedează un şofer, este capabilă să depăşească, să parcheze. Celelalte două sunt maşini de viteză care funcţionează pe un traseu alb şi negru", a explicat el. Medicul rezident endocrinolog Andrei Costache a venit cu un ecograf portabil în ideea de a-i determina pe cei prezenţi să înţeleagă că trebuie să meargă periodic la un control medical de rutină. "Pentru că ideea evenimentului este de a populariza diverse elemente de ştiinţă, unul dintre dispozitivele pe care le prezentăm astăzi publicului este acest ecograf portabil. Este un dispozitiv care vede diverse organe, forme, anomalii de structură etc.. Principiul metodic se bazează pe emiterea de ultrasunete, recepţionarea şi, în baza proprietăţilor ultrasunetelor recepţionate, aparatul generează o imagine în tonuri de gri, imaginea reprezentând informaţia venită din interiorul pacientului, care, dispusă sub formă de imagine, îi permite medicului, în funcţie de pregătire şi experienţă, să observe diverse anomalii, variaţii ale normalului sau patologii pe care ulterior le interpretează, pune un diagnostic, iniţiază o schemă de tratament etc. Ecografele portabile au în general o calitate puţin mai scăzută a imaginii decât cele fixe, dar au avantajul că îl pot transporta la bolnavii nedeplasabili, pot să fac screening cu el, pot să merg cu el pe stradă, îl închid şi este ca un laptop. Tehnica ecografului este una cu care oamenii trebuie să aibă contact, este o tehnică rapidă, sigură, care nu creează disconfort pacientului şi nu necesită nici pregătirea pacientului. Şi atunci este normal ca şi cei mici şi cei mari să ştie că trebuie să mai meargă din când în când la un control de rutină, să ştie că nu este nimic de care trebuie să se sperie", le-a explicat Andrei Costache vizitatorilor. Elevii Colegiului "Ştefan Odobleja" din Craiova au venit cu o platformă de săltat cilindri, dispozitive pe care le programează şi cărora le concep schema electrică, după cum a explicat elevul Daniel Gabriel Voinea. Mihaela Tinca Udriştoiu, responsabilul evenimentului, a afirmat că de cinci ani "Noaptea cercetătorilor" atrage foarte mulţi copii, iar anul acesta organizatorii au decis să le ofere acestora şi screening oftalmologic. "Avem standuri cu experimente şi tehnologie pentru publicul larg explicate de către cercetători, de către studenţi şi doctoranzi, avem activităţi pentru copii care pot confecţiona diverse obiecte pornind de la lucruri simple, de la numere, de la animale, se pot picta pe faţă, pot merge la screening oftalmologic gratuit, pentru că am constatat că unul dintre motivele abandonului şcolar este starea slabă de vedere a copiilor: copilul merge din ce în ce mai în spate în clasă şi în final abandonează, mai ales atunci când nu există nici sprijinul familiei. Suntem fericiţi că putem deschide weekendul pentru atât de mulţi copii, părinţi şi bunici şi ne bucurăm că sunt alături de noi. Avem concursuri cu premii pentru elevii de gimnaziu şi pentru cei de liceu pe teme legate de ştiinţă, îi avem alături şi pe sponsori, pentru că este un eveniment pentru comunitate care a devenit o tradiţie în Craiova", a spus Mihaela Udriştoiu. Prin prisma ultimelor descoperiri, în cadrul ScienceCafé, profesorul Lars Brink, de la Institutul de Tehnologie Chalmers, membru al Academiei Suedeze de Ştiinţe şi membru al Comitetului Nobel pentru Fizică, a susţinut o prezentare despre găurile negre, urmată de o interacţiune cu publicul larg şi sesiune de autografe. "Noaptea cercetătorilor" este un eveniment care se desfăşoară anual, simultan în peste 350 de oraşe din Europa, cu sprijinul Comisiei Europene, aducând ştiinţa sub reflector, în mijlocul publicului. Tema anului 2019 este "Handle with Science" /"Tratează cu ştiinţă", un îndemn de a folosi "mintea ştiinţifică" în faţa provocărilor societăţii actuale - pseudoştiinţă, fakenews, ideologii inflexibile. "Universitatea din Craiova s-a alăturat eforturilor a douăsprezece dintre cele mai prestigioase universităţi şi institute de cercetare din România. Printre parteneri menţionăm Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iaşi, Institutul de Ştiinţe Spaţiale, Institutul de Fizică Atomică, ELI - Extreme Light Infrastructure, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai, Institutul pentru Fizica Pământului, Universitatea de Vest din Timişoara. Este o unire de forţe fără precedent pentru promovarea ştiinţei", a subliniat Udriştoiu. AGERPRES/(A - autor: Maria Mitrică, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)