REPORTAJ Istoricul Marius Oprea: Cat costa moartea

În acest an, am avut 5 campanii arheologice în căutarea victimelor comunismului. Din cele aproape zece luni scurse, una am petrecut-o pe drumuri şi departe de casă: la Caransebeş în iunie, la Periprava în iulie, la Bistra, în Apuseni, în august, la Tîrgu Ocna în septembrie şi din nou la Caransebeş.