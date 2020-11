REPORTAJ Salaj: Floarea soarelui ca brand de tara - propunerea inedita a unui antreprenor roman

Un antreprenor din Sălaj ce conduce o cooperativă agricolă ce lucrează în sistem ecologic propune floarea soarelui ca brand de ţară, în condiţiile în care România este pe primul loc în Uniunea Europeană la producţia de floarea soarelui, iar ulei obţinut din această plantă are calităţi superioare chiar şi uleiului de măsline. Preşedintele consiliului de administraţie al cooperativei agricole Fermele Ecologice Silvania, Dacian Badea, consideră că dacă măslinele pot fi un brand naţional pentru Grecia, şi floarea soarelui ar putea fi un brand naţional pentru România, dacă s-ar procesa pe plan local şi nu s-ar exporta sub formă de seminţe. "România este cel mai mare producător de floarea soarelui din Uniunea Europeană şi când am citit pentru prima dată informaţia asta, brusc m-am dus cu gândul la Grecia şi măslinele produse acolo. Măslinele sunt un simbol naţional în această ţară. Practic nu poţi merge în Grecia şi să nu cumperi ulei, să nu consumi ulei, să nu te întâlneşti cu un produs pe bază de măsline, că e ulei, că e săpun, cremă sau parfum. Noi producem floarea soarelui şi o ducem cu camioanele în Europa. Cum am putea însă face? Fiind cel mai mare producător din Uniunea Europeană, noi am putea promova floarea soarelui şi am putea să o folosim astfel încât să devină un simbol pentru România. E frumoasă, e galbenul din mijlocul tricolorului nostru, se întoarce mereu după soare. Am fost atâta timp cu privirea plecată noi, ca şi naţie. E un simbol să stai cu fruntea sus, să crezi în tine şi să ai un reper. Putem face diverse produse din floarea soarelui şi să exportăm aceste produse, să nu ducem seminţele peste graniţă. Trebuie să le procesăm aici în ţară şi, cu timpul, România să fie floarea soarelui. Când spui România, asociezi numele cu floarea soarelui", a declarat, pentru AGERPRES, Dacian Badea. Foto: (c) Sebastian OLARU / AGERPRES Cooperativa pe care acesta o conduce produce deja un ulei ecologic de floarea soarelui care, potrivit lui Dacian Badea, are proprietăţi superioare uleiului obişnuit, de consum, şi chiar uleiului de măsline, iar acest ulei ar putea fi un prim pas spre concretizarea propunerii antreprenorului din Sălaj. "Noi am făcut un pas în direcţia asta. Am făcut acest ulei. În general, uleiul de floarea soarelui este un produs foarte cunoscut în gospodăriile românilor, care îl folosesc la gătit. În general, uleiul din comerţ este unul ieftin, produs din soiuri de floarea soarelui linoleice, cu o concentraţie de acid oleic de circa 26% sau Omega 9. Ce caracteristici are uleiul pe care noi îl producem? Odată că este ecologic, este presat la rece, adică printr-o presare mecanică, un fresh de floarea soarelui fără nimic adăugat şi nimic scos din el, spre deosebire de alte uleiuri care se procesează industrial şi folosesc chiar solvenţi pe bază de benzină şi de petrol (...) Pe urmă, el este extravirgin, adică este obţinut din prima presare. Alte uleiuri sunt obţinute prin presări repetate. Mai este o componentă, cea mai importantă. Uleiul nostru este produs dintr-o specie cu un conţinut foarte ridicat de acid oleic, mai exact 85% Omega 9. Uleiul grecesc de măsline are 70% concentraţie de acid oleic, iar în lume este considerat foarte sănătos. Floarea soarelui are o concentraţie mult mai mare, de 85%. Este ca un medicament şi ajută la formarea colesterolului bun", subliniază preşedintele Fermelor Silvania. În opinia sa, ar trebui ca şi piaţa să înţeleagă şi să aprecieze calităţile uleiului de floarea soarelui, iar iniţiativa sa să fie sprijinită şi de alţi producători români. "Avem un produs atât de curat, de simplu, de frumos. L-am pus într-o sticlă frumoasă, am pus o etichetă care să povestească despre ce este în interior. Ar fi foarte bine dacă publicul, piaţa ar reuşi să înţeleagă ce înseamnă acest 'high oleic', concentraţia aceasta mare de acid oleic într-un produs făcut în România, dintr-o floarea soarelui crescută la noi, cât este de sănătos, cât de mult îl poţi aprecia. Noi vom încerca şi să-l exportăm, să fie un produs care să ne reprezinte. Acesta este micul nostru pas, mica noastră contribuţia la ideea de a face din floarea soarelui un simbol naţional. Dacă şi alţii vor contribui, se poate întâmpla", conchide Dacian Badea. Foto: (c) Sebastian OLARU / AGERPRES Cooperativa din Sălaj are circa 100 de angajaţi şi reuneşte şase fermieri ce cultivă în sistem ecologic circa 2.200 hectare de teren agricol, creşte tot ecologic 1.300 de vaci din rasa Bălţata Românească şi produce 14 tone de lapte ecologic pe zi. În plus, aici se produse uleiul amintit anterior şi, recent, o gamă de produse ecologice din lapte, precum telemea, brânză proaspătă, brânză cremă, unt şi smântână. "Cele trei componente, ecologia, asociere şi lanţul scurt, 'de la furcă la furculiţă', le-am realizat pe toate. Ele sunt cele mai promovate teme şi idei ale Uniunii Europene, dar şi ale României şi, practic, noi am anticipat foarte bine aceste cerinţe şi, practic, aş zice că am putea fi un etalon în domeniu", precizează Dacian Badea. Cooperativa s-a dezvoltat, în principal, prin proiecte finanţate din fonduri europene, ce însumează, cu contribuţia proprie a beneficiarului, aproape 12 milioane de euro. Foto: (c) Sebastian OLARU / AGERPRES Două din aceste proiecte se află în prezent în implementare şi presupun realizarea unei ferme de bovine pentru reproducţie, cu o fabrică de nutreţuri şi un abator, respectiv o fabrică de procesare lapte. "Cel mai important sprijin a venit din partea acestor fonduri europene, care înseamnă Guvernul României, pe de o parte, şi Uniunea Europeană. La aceste fonduri europene, avem contribuţia noastră proprie, iar pentru că proiectele sunt curajoase şi chiar mari această contribuţie a însemnat şi ajutor din partea băncilor. Lucrăm în special cu bănci cu capital românesc. Nu în ultimul rând, un ajutor foarte important a fost Fondul de Garantare a Creditului Rural", menţionează preşedintele cooperativei. Potrivit acestuia, scopul pe termen lung al cooperativei este de a produse alimente sănătoase şi autentice, obţinute în sistem ecologic, la fel ca acum 100 de ani, când toate produsele erau ecologice. ​​​​​​​Foto: (c) Sebastian OLARU / AGERPRES "De ce existăm noi ca şi companie şi pentru ce este tot zbuciumul acesta al nostru? Chiar vrem să facem o mâncare sănătoasă. Vedem incidenţa diverselor boli şi acum chiar ne confruntăm cu o epidemie şi vedem cât de importantă e sănătatea. Auzim în jurul nostru diverse probleme de sănătate. Cu cât mâncăm mai sănătos, cu atât suntem noi, mai sănătoşi. Contribuţia noastră este să facem o mâncare mai sănătoasă. Suntem pasionaţi de lucru acesta şi vrem ca brandul nostru să fie un etalon, iar când îl întâlneşti să fii sigur că e vorba de produse cu trasabilitate - de la sămânţa din brazdă, până la produsul din ambalajul de pe raft, cu un control riguros al siguranţei alimentare şi ecologic. Vrem ca produsele noastre, dincolo de a fi bune, să fie sănătoase", a mai precizat Dacian Badea. AGERPRES / (A - autor: Sebastian Olaru, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)