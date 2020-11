REPORTAJ VIDEO Marturia unui doctor ATI, coordonator COVID-19: Plangem si de fericire si de tristete

Medicul coordonator pentru bolnavii cu COVID-19 din cea mai mare secţie ATI din judeţul Sibiu, dr. Ioana Codru, a declarat joi, pentru AGERPRES, că în secţia de Terapie Intensivă, de la infirmieră la medici, toată lumea plânge alături de pacienţi, în anumite momente, şi nu doar de tristeţe, ci şi de fericire, pentru că aici este locul unde ajung persoanele infectate aflate în stare critică. "Cu toţii plângem. Plângem şi de fericire şi de tristeţe. Din păcate au fost pacienţi, nu neapărat mai dragi ca alţii, dar ne-am ataşat mai mult ca de alţii şi am plâns cu toţii, cu asistenţii noştri, cu rezidenţii noştri, cu infirmierele noastre. Pacienţi care au avut evoluţii extrem de bune şi care s-au sfârşit fulminant, pacienţi pe care i-am strâns în braţe, deşi pare incredibil de crezut că facem şi lucrurile acestea, deşi un pic este personal, echipaţi fiind, dar poate că, pe undeva, îi ajută şi lucrurile acestea. Am plâns în fund pe gresia din Reanimare, am plâns sub duş după ce ne-am dezechipat, am plâns acasă, dar am şi râs. Nu există numai tristeţe", a mărturisit coordonatoarea pacienţilor COVID-19 din ATI-ul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Sibiu, dr. Ioana Codru. Aceasta recunoaşte că 2020 este cel mai greu an al ei, ca medic de ATI, "nu neapărat ca şi volum de muncă, ca şi psihic, da." Întrebată care a fost cel mai dificil lucru cu care s-a confruntat legat de bolnavii cu COVID-19, coordonatoarea din cel mai mare ATI din judeţul Sibiu a răspuns: "Cel mai greu? Să le spun oamenilor că lucrurile merg prost şi probabil se vor sfârşi. Cel mai greu? Să afli nenumărate detalii personale din viaţa pacienţilor, pe care apoi să îi pierzi. Până anul trecut încercam să mă detaşez cât se poate de mult de orice înseamnă viaţă de acasă a pacienţilor şi să fiu sau să încerc să fiu cât de mult medical lângă ei şi atât. Anul acesta nu s-a putut face treaba aceasta, am aflat diverse detalii despre copii, despre nepoţi, despre fii şi fiice, care mai de care plecate, despre necazuri, despre bucurii şi, practic, acestea sunt lucrurile pe care le-am transmis din afara COVID-ului pacienţilor care sunt la COVID. Cumva trebuia să fie lucrurile personale, care să ajungă la pacienţi, astfel încât să îşi primească doza zilnică de speranţă de acasă". Ioana Codru este printre cei mai tineri medici care îngrijesc pacienţi COVID-19 în judeţul Sibiu. A terminat Facultatea de Medicină în 2007 şi a copilărit în apropierea secţiei unde azi lucrează şi este cu adevărat în linia întâi în lupta cu pandemia, ea fiind fiica unei asistente medicale de Terapie Intensivă. "Am terminat facultatea în 2007, deci din 2007 până acum, cu o pauză mică (...) sunt anestezist, rezident de anestezie şi de anul trecut mi-am promovat şi primariatul. De fapt şi de drept, cred că nu ştiu (de ce a ales Terapia Intensivă - n.r.). Maică-mea este asistentă de anestezie şi pe vremuri lucra în Terapie Intensivă, cred că o parte din copilărie mi-a fost şi pe aici. Nu ştiu neapărat dacă acesta este motivul principal, dar în facultate îmi trebuia acţiune şi adrenalină şi cred că, cumva, un pacient care este la capătul de jos al aţei şi poate îl pot face să urce, acela este cel mai impresionant", spune medicul Ioana Codru. Foto: (c) ISABELA PAULESCU / AGERPRES ATI-ul înseamnă o rată de mortalitate foarte mare în România, deci şi la Sibiu, însă există şi pacienţi cu COVID-19 care au câştigat lupta cu boala şi trăiesc, unii spre suprinderea doctorilor. "Au fost (pacienţi cu COVID-19 salvaţi - n.r.). Au fost şi tineri nenumăraţi, au fost şi vârstnici, au fost şi pacienţi cărora credeam că, mai mult decât să le uşurăm ultimele zile, nu o să fim în stare să le facem mare lucru, şi pentru fericirea noastră şi a părinţilor lor sau a copiilor lor, au plecat acasă de la noi", a arătat Ioana Codru. Munca de zi cu zi în ATI cu pacienţii COVID-19 o face pe Ioana Codru să recunoască faptul că nu îşi mai doreşte să mai repete experienţa din 2020. Despre tot ce face în ATI, Ioana Codru spune că este "o experienţă, în primul rând, o experienţă care sper că este unicat în viaţa asta, că nu o să mai trecem niciunii printr-o pandemie din orice neam ar fi ea". În fiecare dimineaţă când pleacă de acasă la serviciu, Ioana îşi propune să facă totul ca să salveze viaţa bolnavilor, împreună cu toată echipa din ATI-ul sibian. "Ne străduim să facem lucrurile să meargă, aşa cum ne-am dori noi să fim îngrijiţi de către cineva şi să îi tratăm pe oameni aşa cum am vrea noi să fim trataţi, egal unde mergem, fie că mergem la Primărie, fie că mergem în orice altă instituţie sau la restaurant. Evident că nu ne iese de fiecare dată, ca fiecare pacient să fie extrem de mulţumit de noi, dar fiecare 'la revedere' şi 'mulţumesc' când se pleacă din Reanimare este lucrul care ne dă un pic de putere", a mai spus medicul. Potrivit Ioanei Codru, un ATI eficient pentru a salva pacienţii COVID-19 are nevoie, în primul rând, de oameni specializaţi, medicamente, aparatură, în special oxigen, şi saloane care să ofere siguranţă sanitară atât cadrelor medicale, dar şi bolnavilor. Unul dintre pacienţii cu COVID-19, internat în prezent în ATI-ul unde lucrează şi Ioana Codru, este Sorin Boica, unul dintre cei mai cunoscuţi voluntari sibieni. Acesta a declarat joi, pentru AGERPRES, că le este recunoscător tuturor celor care lucrează la ATI. "Eu unul cred cu tărie că aşa se prezintă situaţia la nivel naţional, în sensul că munca pe care o prestează medicii, asistenţii, infirmierele, este de aceeaşi calitate oriunde în ţara noastră. Eu am avut şansa ca, în ultimele 16 zile, minut de minut, zi şi noapte, să fiu îngrijit cu alţi pacienţi, la Infecţioase (Secţia Clinică de Boli Infecţioase / n.r.) şi apoi aici la ATI. Sunt unul din cei 12 pacienţi la Terapie Intensivă. Am văzut cu ochii mei cu câtă dăruire vorbesc şi îngrijesc fiecare pacient, fără niciun fel de discriminare", a precizat Sorin Boica. Foto: (c) ISABELA PAULESCU / AGERPRES Acesta a fost foarte impresionat de mărturia unei asistente medicale din ATI, vindecată de COVID-19, care l-a încurajat să nu cedeze. "Sunt aşa de mândru că sunt român şi că văd cu ochii mei, oamenii care sunt oameni la locul de muncă şi cuvântul acela din DEX, "abnegaţie", îi descrie absolut perfect. În aceste zile, am avut ocazia să vorbesc cu mulţi dintre ei, dar pe o doamna asistent, am întrebat-o "nu vă supăraţi, cum vă numiţi" şi i-am zis că nu o mai văzusem până atunci ea i-a spus: "Este prima mea tură. Am fost bolnavă cu COVID şi am fost destul de rău, la Infecţioase şi norocul meu a fost că am avut colegă de salon, pentru că la un moment dat, atât de grav am fost, încât am făcut şoc anafilactic şi colega mea, care şi ea era grav, a observat, ea fiind tot asistentă, s-a târât jos din pat şi a ajuns la butonul de panică, aflat între paturi, pe perete şi a apăsat butonul de panică şi au venit la timp, asistentele, medicii", care au stabilizat-o şi i-au salvat viaţa. Atunci i-am spus: "doamnă, am toată admiraţia şi respectul pentru dumneavoastră, aţi revenit la serviciu ştiind că puteţi duce boala aceasta acasă" şi ea mi-a zis că e meseria pe care a ales-o, să-i ajute pe oameni şi asta vrea să facă. România este plină de oameni buni, dar din păcate la oameni le place să audă că nu îşi face nimeni treaba, nu este adevărat", a descris Sorin Boica. Sorin Boica este unul dintre pacienţii cu COVID-19 care a fost ajutat de alţi sibieni infectaţi, care i-au donat plasmă. "Le mulţumesc din inimă tuturor celor care au donat plasmă şi astfel a ajuns plasmă pentru mai mulţi, nu doar pentru mine. Plasma mi-a salvat viaţa împreună cu îngrijirea excelentă şi schema de tratament. (...) Oamenii să ştie şi să doneze plasmă, să ştie cât este de important", a mai spus Sorin Boica. Medicii susţin că boala COVID-19 poate fi foarte gravă, iar recuperarea pe măsură. De aceea, Ioana Codru lansează un avertisment pentru corona-sceptici: "Să nu ajungeţi să ne cunoaşteţi de aproape!".