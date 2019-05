Reprezentanții MAI, ironii dupa ultimul episod din GOT: 'Spoiler Alert!! Am aflat cine va sta pe Iron Throne la finalul serialului' / FOTO

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne ironizează, pe Facebook, ultimul episod din Game of Thrones, precizând că motivul pentru care regizorul celebrului serial nu a inclus pompierii în distribuție este pentru că, dacă ar fi făcut-o, și acum King`s Landing ar fi fost în picioare.

"Spoiler Alert!! Am aflat cine va sta pe Iron Throne la finalul serialului GOT! Tuturor celor care l-ați vizionat, vă spunem că elementul cheie apare la minutul 79.43 din episodul 6, seria 8.

Știm și de ce realizatorii Game of Thrones au refuzat includerea pompierilor în scenariul filmului. Motivul este unul foarte simplu: King`s Landing ar fi fost și acum în picioare, iar dragonul și Daenerys îmblânziți", scriu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, pe Facebook.

MAI arată că, datorită eficienței lor, respectiv cu 7.500 de incendii stinse de la începutul anului și peste 2.200 de vieți salvate, pompierii sigur ar fi prelungit filmul cu câteva sezoane, "ceea ce nu ar fi fost bine având în vedere că rezerva de vin pentru Tyrion s-a terminat!".

Postarea celor de la Ministerul de Interne se încheie cu un post-scriptum: "Nu fiți ca Tyrion!".

Nu au lipsit nici comentariile internauților.

„Daenerys a zburat cu mult peste viteza legală admisă, Kingslanding nu avea autorizaţie de la pompieri. Clădirile care au căzut erau cu bulină roşie, neizolate de primărie, The Mountain a fost operat de un medic italian. Câte amenzi ratate”, iar MAI a răspuns: „I-am dat lui Daenerys amendă. Nu s-a dat jos de pe dragon la trecerea pentru pietoni. Aviz şi bicicliştilor”, a scris o internaută.

