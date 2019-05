Reprezentanta Romaniei la Eurovision 2019 a avut prima repetitie la Tel Aviv. Ester Peony: Am o echipa extraordinara alaturi de mine

Eurovision Ester Peony google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ester Peony a facut prima repetitie pe scena Eurovision 2019. Talentata si ambitioasa, reprezentanta noastra a impresionat audienta cu vocea sa. Ester va canta in a doua semifinala a concursului, pe 16 mai. Ester Peony a trecut cu brio de prima repetitie pe scena Eurovision 2019. Imbracata intr-o tinuta neagra, artista canta din fotoliu, asa cum am vazut-o si in finala Selectiei Nationale. Alaturi de ea, pe scena mai sunt cele doua fete din backing vocals, Adela si Antonia, cei doi dansatori, Bruce si Mircea, si chitaristul Alex Serbu, compozitorul piesei "On a Sunday". Vezi si: Delegatia Romaniei a plecat la Eurovision. Ester Peony va canta in a doua semifinala, pe 16 mai Mo ...