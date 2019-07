Reprezentantii STS, MAI, DGIPI, chemati in Comisia de Aparare

Comisia de apărare din Camera Deputaţilor a decis să îi cheme luni la audieri pe reprezentanţii STS, MAI, DGIPI, dar şi pe şefii demişi ai poliţiei din Olt. “Având în vedere evenimentele recente de la Caracal, precum şi numeroasele semnalări din mass media, referitoare la modul deficitar de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către The post Reprezentanţii STS, MAI, DGIPI, chemaţi în Comisia de Apărare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.