Reprezentantul lui De Ligt a refuzat oferta de la FC Barcelona

Impresarul jucatorului Matthijs De Ligt, Mino Raiola, a refuzat oferta facuta de FC Barcelona pentru jucatorul in varsta de 19 ani al echipei Ajax Amsterdam, sustine Cadena Ser. Potrivit sursei citate, clubul catalan a facut o ultima oferta in urma cu cateva saptamani. Cati bani castiga finalistele din Liga Natiunilor. Olanda - Portugalia e marea finala Presedintele gruparii din Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a intervenit in negociere pentru a-l convinge pe jucator, insa fara succes. De Ligt a raspuns ca daca Raiola spune nu, el este de acord cu impresarul. Cei de la Barça cred ca este vorba de o decizie legata de bani, adauga cadenaser.com. Matthijs De Ligt este dorit si de PSG, Juventus s ...