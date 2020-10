Reprezentantul roman la OMS, Alexandru Rafila, vești despre vaccinuri ieftine și rapide

Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre companiile care sunt pregătite să ofere un vaccin anti-COVID-19 , dar și despre momentul în care în România vor fi livrate primele doze, relatează postul Antena 3. „Cred că până la sfârșitul anului, vor ieși cel puțin două […] The post Reprezentantul român la OMS, Alexandru Rafila, vești despre vaccinuri ieftine și rapide appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.