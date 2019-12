Republica Ceha: Numarul persoanelor decedate in atacul de la Ostrava a urcat la sase, anunta ministrul sanatatii

Numărul persoanelor decedate în incidentul armat înregistrat marţi dimineaţă la un spital din oraşul Ostrava, în nord-estul Cehiei, a urcat la şase, a anunţat ministrul ceh al sănătăţii Adam Vojtech, citat de postul de radio public ceh, transmite Reuters. Postul de radio german Deutsche Welle a relatat că poliţia a evacuat spitalul şi este în căutarea unui bărbat cu părul scurt, cu o înălţime de aproximativ 1,8 metri şi îmbrăcat cu o jachetă roşie. "Sunt desfăşurate o unitate de intervenţie a poliţiei regionale şi o echipă de reacţie rapidă. Din păcate, atacul s-a soldat cu mai multe decese'', a declarat ministrul de interne Jan Hamacek pentru postul public de televiziune ceh. ''Intervenţia este în desfăşurare, nu voi comenta cu privire la alte detalii. Poliţia face tot posibilul pentru a rezolva situaţia'', a adăugat Hamacek. Potrivit cotidianului britanic The Independent, poliţia a făcut apel la localnici în legătură cu presupusul autor al atacului, care a avut loc în jurul orei locale 07:20 (06:20 GMT). ''Cerem publicului ajutor pentru găsirea suspectului. De asemenea, facem apel la prudenţă maximă'', a declarat poliţia cehă. Cotidianul MF Dnes a informat că martorii au auzit focuri de armă dinspre camera de gardă a spitalului universitar din Ostrava, ce are 1.200 de paturi. Ostrava, oraş industrial din nord-estul Cehiei, situat în apropierea frontierei cu Polonia, are o populaţie de aproximativ 290.000 de locuitori. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)