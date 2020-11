Republica Ceha redeschide partial scolile primare. Numarul de cazuri de COVID-19, in scadere

Republica Ceha va redeschide scolile primare pentru elevii din clasele I si a II-a pe 18 noiembrie, in contextul in care cele mai recente date medicale arata o scadere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus in aceasta tara, cel mai grav afectata din Europa de al doilea val al pandemiei de COVID-19, a anuntat miercuri, 11 noiembrie, ministrul ceh al Educatiei, Robert Plaga, citat de Reuters si AFP.