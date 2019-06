Republica Moldova este pe marginea prapastiei. Actuala guvernare anunța ca NU parasește instituțiile și ca NU recunoaște Lovitura de stat data de președinte

Președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, a declarat astăzi într-o conferință de presă că partidul său nu recunoaște noul Guvern al republicii investitit în funție de Parlament. El anunță că avem a face cu o lovitură de stat orchestrată de președintele Igor Dodon și de prietenii săi din afara țării și că actualul guvern interimar nu va părăsi puterea și că vor fi organizate în curând alegeri anticipate:

”Ceea ce au făut azi Igor Dodon, PSRM și ACUM este o evidentă lovitură de stat. Au încălcat deliberat Constituția și deciziile Curții Constituționale. Igor Dodon și PSRM nu mai au legitimitatea să mai participe la constituirea unei majorități constituționale și a guvernului din moment ce există dovezi că au fost finanțați din exteriorul țării, atât în campania electorală cât și în rest. Există dovezi că au încercat să își trădeze țara.

Sunt dovezi clare că au încercat să preia azi forțat puterea în interul lui și celor din spatele lui.

Partidul Democrat nu recunoaște legalitatea a tot ceea ce s-a întâmplat azi în Parlament, începând de la modul în care a fost convocat plenul până la toate voturile care u fost făcute. Vom face tot ceea ce este legal și constituțional pentru ca planul de preluare forțată a instituțiilor să nu aibă loc.

Confirm că am avut mai multe discuții cu PSRM pentru a forma o majoritate parlamentară dar de fiecare dată veneau solicitări noi. Am înețeles că discuțiile cu ACUM era să ne șantașeze pe noi ca să acceptăm anumite condiții. Coaliția PDM-PSRM era aproape făcută, dar a căzut în ultimul moment, când am refuzat să semnez federalizarea țării pentru că însemna să-mi trădez țara, să-mi trădez colegii dar și să trădez cetățenii. Nu sunt un om perfect dar niciodată nu am făcut nimic prin care să-mi trădez țara. Ceea ce au făcut PSRM și ACUM este evident o lovitură de stat.

Am făcut o ședință a partidului pentru ca toate instituțiile statului să funționeze în mod normal iar cetățenii să nu fie afectați prea mult de această criză declanșată de Partidul Socialiștilor si ACUM.

Considerăm că de azi n u mai avem un președinte legitim al statului și poporul este în drept să își aleagă un alt președinte. Insistăm deci pe organizarea de alegeri prezidențiale anticipate concomitend de dorit cu alegeri parlamentare anticipate.

Puterea acum nu este la nici un partid, o guvernare interimară și un Parlament complet nefuncțional. Puterea etse în mana poporului acum care va trebui să voteze să trimită în Parlament oameni responsabili.”, a spus Vlad Plahotniuc.