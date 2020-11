Republica Moldova: Maia Sandu a caștigat primul tur al prezidențialelor in fața lui Igor Dodon

Candidatul pro-european Maia Sandu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova și se va înfrunta în turul doi cu președintele în funcție Igor Dodon, potrivit Radio Europa Liberă. Maia Sandu a obținut 36.10%, din voturi față de președintele Igor Dodon cu 32.66% din sufragii, după numărarea a 99,81% din procesele verbale de […] The post Republica Moldova: Maia Sandu a câștigat primul tur al prezidențialelor în fața lui Igor Dodon appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.