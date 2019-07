Republica Moldova: Manifestatii de solidaritate la Chisinau cu victimele tragediei de la Caracal

manifestattii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Au loc mai multe manifestatii de solidaritate la Chisinau in legatura cu victimele tragediei de la Caracal. Mai multe persoane si numerosi activisti civici - membri ai Coalitiei nationale "Viata fara violenta in familie' - au participat duminica la o actiune publica in fata Ambasadei Romaniei din Chisinau, in semn de solidaritate cu victimele tragediei de la Caracal, informeaza Televiziunea publica de peste Prut. Participantii au purtat pancarte, au adus flori si au aprins lumanari, comemorand astfel cele doua tinere omorate cu bestialitate la Caracal, dar si pe toate femeile, victime ale violentei domestice. "Trebuie sa ne solidarizam si noi, pentru ca suntem femei, avem copii si ne temem ...