Republica Moldova: Partidul Democrat se retrage de la guvernare prin demisia executivului

Partidul Democrat (PD) din Republica Moldova a decis vineri să cedeze puterea guvernului învestit de majoritatea ACUM - PSRM, a anunţat Vladimir Cebotari, vicepreşedintele PD citat de portalul Deschide.md. 'Aceasta e singura modalitate legală prin care se poate face acest lucru în situaţia juridică în care ne aflăm. Toţi miniştrii urmează să demisioneze de azi. Decizia noastră are efectiv politic şi va fi un semnal clar că PD nu se ţine de putere, lucru pe care îl spunem de mai multe zile. Decizia noastră nu va soluţiona însă problema blocajului politic şi instituţional în care se află ţara', a afirmat el. 'Având în vedere situaţia actuală, am decis să ne retragem de la guvernare prin demisia executivului' condus de premierul Pavel Filip, a declarat Cebotari. În opinia sa, cel mai probabil se va ajunge la alegeri anticipate 'mai devreme sau mai târziu'. De la sfârşitul săptămânii trecute în Republica Moldova s-a instalat o dualitate de putere. Sâmbăta trecută, Partidul Socialiştilor (prorus) al lui Igor Dodon s-a aliat cu Blocul ACUM (PAS plus PPDA) şi au învestit un nou guvern condus de premierul Maia Sandu. A doua zi, la solicitarea Partidului Democrat (PD), care până atunci negociase cu socialiştii formarea unei alianţe majoritare, Curtea Constituţională a Republicii Moldova, despre care se spune că este aservită liderului democraţilor, Vlad Plahotniuc, a decis suspendarea temporară a lui Igor Dodon din funcţia de preşedinte, iar premierul în exerciţiu, Pavel Filip, a fost numit preşedinte interimar. De asemenea, Curtea Constituţională a decis dizolvarea noului legislativ rezultat în urma alegerilor din 24 februarie, vechiul guvern convocând alegeri legislative anticipate pentru 6 septembrie. În urma alegerilor din 24 februarie, în parlamentul de la Chişinău au intrat socialiştii lui Igor Dodon - 35 de deputaţi, PD (condus de controversatul oligarh Vlad Plahotniuc) - 30, Blocul ACUM (PAS plus PPDA)- 26 , Partidul Shor - 7 şi trei deputaţi independenţi. AGERPRES/ (AS-autor: Lilia Traci; editor: Sorin Popescu, editor online. Adrian Dădârlat) Sursa foto: Vladimir Cebotari / Facebook