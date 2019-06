Republica Moldova ramane fara ambasador in SUA. Cristina Balan si-a anuntat demisia

Cristina Balan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ambasadoarea Republicii Moldovei in Statele Unite, Cristina Balan, si-a anuntat demisia, intr-o postare facuta pe site-ul de socializare. Aceasta sustine ca a fost o onoare sa repezinte Guvernul Filip si doreste succes noii echipe. „Guvernul condus de Partidul Democrat din Moldova a demisionat vineri. Vineri, eram in drum spre Republica Moldova, pentru concediul anual planificat. Eu demisionez din functia de ambasador al Republicii Moldova in Statele Unite. A fost o onoare sa reprezint Guvernul Filip si doresc succese noii echipe”, a scris Cristina Balan, pe pagina ei de . Teodor Melescanu va participa la o analiza a situatiei din Republica Moldova in Consiliul Afaceri Externe Amintim ca ...